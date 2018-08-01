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01 Ağustos 2018 20:11

Rize’de trafik kazası: 2 yaralı

Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Rize’de trafik kazası: 2 yaralı

01 Ağustos 2018 20:11


Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kaptanpaşa köyü istikametinden, Çayeli istikametine seyir halinde olan M.U. yönetimindeki 53 K 3352 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen F.T yönetimindeki 53 EH 291 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası kamyonet şoförü F.T ve kamyonette bulunan H.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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