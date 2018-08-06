Rize’de Tulum ve Gayda buluşması

Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali kapsamında Türkiye’ye gelen 8 ülkeden toplam 400 kişi Rize’de düzenlenen Fındıklı Çağlayan Yeşil Vadi Festivali’ne katıldı.

Tulum ve Gaydanın buluştuğu festivalde, İranlı halk oyunları dansçısı söylediği Karadeniz şarkısı festivale katılanlara keyifli anlar yaşattı.

Bu yıl ’su gerçekleştirilen Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali kapsamında Türkiye’ye gelen 8 ülkeden yaklaşık 400 kişilik dans topluluğu Rize’nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen Fındıklı Çağlayan Yeşil Vadi Festivali’ne katıldı. Rize, Ankara ve İstanbul’dan gelen halk dansları topluluklarının yanı sıra Rusya, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Osetya ve Çeçenistan’dan gelen yaklaşık 400 dansçı, burada tulum ve gayda ezgileriyle ülkelerine özgü dans figürlerini sergiledi. İranlı halk oyunları dansçısı Aylin Elchin İse söylediği Karadeniz şarkısı ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali, 10 Ağustos’ta Rize merkezde yapılacak gala ile sona erecek.