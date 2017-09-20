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20 Eylül 2017 11:58

Rize’ye madalya ile döndüler

Rizeli Milli Judocu Kübranur Esir ve Milli Halterci Müzeyyen Kopuz uluslararası şampiyonalarda Türkiye’yi ve Rize’yi başarıyla temsil ederek yurda döndü.

Rize’ye madalya ile döndüler

20 Eylül 2017 11:58


Milli Judocu Kübanur Esir 15-17 Eylül 2017 tarihlerinde Slovenya’nın Maribor kentinde yapılan Avrupa Gençler Judo Şampiyonası’nda +78 kg’da Avrupa 3.’sü olarak bronz madalya kazanırken, Milli Halterci Müzeyyen Kopuz 14-16 Eylül 2017 tarihleri arasında Bosna-Hersek’te yapılan 2. Uluslararası Halter Turnuvası’nda 2. olarak Gümüş madalya kazandı.


Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Rizeli sporcularımız göstermiş oldukları performanslar bizleri gururlandırmışlardır. Bizleri bu gururu yaşatan Kübranur Esir ve Müzeyyen Kopuz’u ve üzerlerinde emeği olan Antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Rize’mizde son zamanda yapılan tesisleşme ile hem ülke içinde hem de uluslar arası şampiyonalarda başarılarımız artarak devam ediyor. İlerleyen yıllarda bir çok branşta inşallah bir çok Rize’li sporcumuzu başarıları ile gurur duymaya devam edeceğiz” dedi.




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