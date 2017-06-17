Çayeli Belediyesi tarafından ilçede görev yapan sağlık personellerine ve öğretmenlere yönelik iftar yemekleri verildi. İftar yemeklerine Çayeli Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen, beraberindeki ilçe protokolü üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programlarda Başkan Esmen iftar öncesi davetlilerin masalarını gezerek taleplerini dinledi ve afiyet olsun dileklerini iletti.

İftar sonrasında, açıklamalarda bulunan Başkan Esmen, ‘’Bu tür etkinliklerimiz her yıl devam edecek. Gönül soframızın davetine katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.