Sırp hentbolcudan örnek davranış

Lig ekiplerinden Rize Güneysuspor’da forma giyen Sırbistanlı Uros Jevtiç, Türkiye’ye destek amacı kulüp ile dolar üzerinden yaptığı sözleşmesini Türk lirasına çevirdi.

Lig ekibi Güneysuspor’un Sırbistanlı oyuncusu Uros Jevtiç, Türkiye’yi çok sevdiğini dile getirdi. Jevtiç, "İkinci evim gibi hissediyorum. Türkiye’ye destek olmak istiyorum. Güneysuspor ile dolar olarak sözleşmemiz vardı. Sözleşmeyi iptal edeceğiz. Türk lirası olarak yeni sözleşme yapacağız. Türkiye ekonomisine yapılanlara karşı böyle bir destek sağlayacağız. Antalya, İzmir gibi yerlerden buraya geldim. Bu kadar küçük ve cumhurbaşkanı buradan. İyi insanlar, çok sıcak kanlı. Her yerde selam veriyorlar. Türkiye’de böyle yer görmedim. Büyük şehirlerden sonra en sıcak kanlı insanları burada gördüm" şeklinde konuştu.

Güneysuspor Başkanı Rıfat Özer ise Uros Jevtiç’in davranışından büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak "Çok örnek bir davranış sergiledi. Bu bizim için bir grup oldu. Gerek Güneysu gerekse Türkiye adına çok mutlu olduk. Bu davranışından dolayı tebrik ediyoruz. Biz Güneysulular asrın lideri Recep Tayyip Erdoğan’a ABD mallarını boykot konusunda tam destek veriyoruz. Sonuna kadar yanında yanında yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Rize’nin Güneysu İlçe Meydanı’nda toplanan grup "Biz ancak rükuda eğiliriz. Bize dolar değil vatan lazım. Türkler dolarla çökecek bir millet değildir. ABD’ye hayır" yazılı pankartlar eşliğinde doları protesto etti. Güneysu Meydanı’nda düzenlenen protestoya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız, Güneysu Kaymakamı Davut Düzgün, Güneysu Belediye Başkanvekili ve Güneysuspor Başkanı Rıfat Özer, sporcular, Rize Güneyspor Meşemiçalar Taraftarlar Derneği ile vatandaşlar katıldı.