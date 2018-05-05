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05 Mayıs 2018 19:44

Spor Toto 1. Lig 2017-2018 Şampiyonu Çaykur Rizespor sahasında şampiyonluğu kutladı

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig 2017-2018 Şampiyonu Çaykur Rizespor sahasında şampiyonluğu kutladı

05 Mayıs 2018 19:44

Lig 2017-2018 Şampiyonu Çaykur Rizespor, kupasını ligin son haftasında oynadığı Gazişehir Gaziantep maçının ardından aldı.


Ligin bitmesine bir hafta kala oynadığı Ümraniyespor maçında Süper Lig’e şampiyon olarak çıkmayı garantileyen Çaykur Rizespor kupasını aldı. Ligin son haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile oynayan Çaykur Rizespor için maç sonrası kupa töreni düzenlendi. Şampiyon takımın teknik kadrosu ve futbolcuları sahaya çağrıldı. Madalyaların taktimi sonrasında şampiyonluk kupası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Baltacı tarafından verildi.


Tören sonrasında Çaykur Rizespor camiası stadyumda şampiyonluk turu atarken, taraftarlar tulum eşliğinde horon oynadı.




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