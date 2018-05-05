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05 Mayıs 2018 18:58

Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 4 - Gazişehir Gaziantep: 2

TFF 1.

Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 4 - Gazişehir Gaziantep: 2

05 Mayıs 2018 18:58

Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gazişehir Gaziantep’i konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 4-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.


Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Servet Yardımcı maçı türbinden izledi. Aynı zamanda Bak ve Yardımcı maç öncesi, aralarında Çaykur Rizespor’da geçmiş yıllarda forma giyen oyuncularla yemekte buluştu.



Maçtan dakikalar


13. dakikada Gazişehir Gaziantep köşe vuruşu kullandı. Yapılan ortada Sinan kafasıyla topu ağlata gönderdi. 0-1


23. dakikada savunmadan dönen topa Oğulcan sert bir şut çekti, top yan ağlara takıldı.


39. dakikada Lincoln’un pasını alan Samudio topu ağlara gönderdi. 1-1


42. dakikada Gazişehir Gaziantep takımı sol kanattan atak geliştirdi. Yapılan ortayı karşılayan ve ağlara gönderen isim Muhammed oldu. 2-1


45. dakikada savunmadan dönen topu Recep Niyaz karşıladı. Recep’in şutu ağlarla buluştu. 2-2


69. dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Oğulcan sağ kanattan ceza sahası içerine ortaladı. Oğulcan’ın ortasını karşılayan Ümit topu ağlara gönderdi. 3-2


81. dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Özgür çizgi dibine inerek geri pasını Furkan’a gönderdi. Furkan şutuyla topu ağlarla buluşturdu. 4-2



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Zorbay Küçük xxx, Utku Tunavelioğlu xxx, Furkan Ürün xxx


Çaykur Rizespor: Cihan xxx, Koray xx, Saadane xx (Orhan dk. 59 x), Ümit xxx (Emir Han dk. 77 xx) Özgür xxx, Robin xxx, Lincoln xxx, Recep xxx (Furkan dk. 67 xx), Oğulcan xxx, Samudio xxx, Vedat xx


Yedekler: Kaya, Gökhan, Ramos, Mehmet, Galip, Süleyman, Turgut Doğan


Teknik Direktörü: İbrahim Üzülmez


Gazişehir Gaziantep: Necati x, Murat xx, Serdar xx, Yasin xx, Mustafa xx, Kossi xx, Ermin xxx, Muhammed xxx (Fatih dk. 70 x), Uğur xx, Özgür xxx, Sinan xxx


Yedekler: Mustafa, Mirza, Yunus, Okan, Hüseyin


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Samudio (dk. 39), Recep (dk. 45), Ümit (dk. 69), Furkan (dk. 81) (Çaykur Rizespor), Sinan (dk. 13) Muhammed (dk. 42) (Gazişehir Gaziantep)




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