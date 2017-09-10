TFF 1. Lig

Lig’in 4. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Samsunspor’u Rize’de konuk etti. Müsabaka 1-1’lik skorla sona erdi.
Stat: Rize Çaykur Didi
Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Emin Yıldırım xx, Murat Şener xx
B.B.Erzurumspor: Kaya Tarakçı xx, Lokman Gör xx, Stephane Acka xx, Jasmin Trtovac xx, Tolga Ünlü xx, Boubacar Mansaly xx (Mert Nobre dk. 88 ?), Haris Harba x (Murat Gürbüzerol dk. 76 x), Burhan Eşer xx, Kubilay Sönmez xx, Gökhan Karadeniz x (Abdulkadir Özdemir dk. 62 x), Hamza Younes x
Yedekler: Ahmet Altın, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu,Talyan Antalyalı,Erhan Çelenk.
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Samsunspor: Furkan Köse x, Hasan Hatipoğlu x, Ercan Yazıcı x (Abdülkerim Bardakçı dk. 56 x), Erkam Reşmen xx, Ufuk Budak x, Ahmet Cebe x (Ramazan Övüç dk. 80 ?), Çağrı Ortakaya xx, Kenan Karışık xxx, John Chibuike xx, Samaras x (Halil İbrahim Pekşen dk. 46 x) Davy Angan xx
Yedekler: Sifakis, Kemal İşmelek, Göksu Türkdoğan, Oğuz Gürbulak, Muhammet Beşir, Gökay Iravul, Ömer Kandemir
Teknik Direktör: Fehmi Alpay Özalan
Goller: Volkan Karadeniz (dk. 52) (B.B.Erzurumspor), Kenan Karışık (dk. 67 pen.) (Samsunspor)
Sarı kartlar: DavyAngan, (Samsunspor), Hamza Younes, Abdulkadir Özdemir (B.B.Erzurumspor)