Varda Yaylası’nda kaçak yapılaşmanın önüne geçiliyor

Rize’nin en büyük yaylalarından birisi olan Varda Yaylası’nı 5 köy halkı ortaklaşa kullanıyor. Son yıllarda hızla artan plansız betonlaşmanın önüne geçilmesi için yayla sakinleri İkizdere Kaymakamlığı’na başvurarak tedbir alınmasını istedi. Bunun üzerine harekete kaçan kaymakamlık, yaylada umuma ait yaylak arazilerde açılan ev yerlerini n kapatılması ve inşaat çalışmasının durdurulması yönünde çalışma başlattı.

Yaklaşık 750 hane tarafından kullanılan Varda Yaylası’nı İkizdere ilçesinden Güneyce, Şimşirli köylüleri, Of ilçesinden Ağaçseven, Başköy ve Keler köylerinin yaylacılık yapan insanlar kullanıyor. Ağaçseven Köyü Muhtarı Hüseyin Kibar yaylada kaçak inşaat yapmanın son zamanlarda çok arttığını söyledi. Muhtar Kibar “Biz yaylalarımızı betona gömerek yok edemeyiz. Herkes duyarlı olmalı. Burada beş köy insanı çıkıyor. Bize atalarımızdan kalan yaylayı temiz ve bozulmamış şekilde geleceğe miras bırakmalıyız. Yaylamızda rant peşinde olanlar var. Meralarda bina yaptırmayacağız çünkü buralar hayvanların otlak alanıdır. Hayvan olmayan yaylayı biz ne yapalım’ dedi.