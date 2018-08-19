Yaylada kaybolan 3 kişiyi JAK ekipleri kurtardı

Son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerim uğrak mekanı olan Çamlıhemşin ilçesine bağlı Samistal Yaylası’ndan Yukarı Kavron Yaylası’na doğru dün gece yürüyerek yola çıkan Cemalettin Muslu (67), Kemal Irmak (18) ve Beytullah Okumuş (18) bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yaylada yolunu kaybetti. Kaybolan 3 kişi cep telefonu ile Jandarma ekiplerinden yardım istedi. Cep telefonu sinyalinden yerleri belirlenen 3 kişi için bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Gece saatlerinde bölgeye çıkan ekipler kayıp kişileri bulup Ayder Yaylasına indirdi.