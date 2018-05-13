Zor geçecek bir ameliyatı 3 boyutlu yazıcı ile kolay hale getirdi

Daha önce 4 tane düşük ve bir tane de 24 haftalık ölü doğum yapan ve halk dilinde “çift başlı rahim” olarak bilinen ‘komplet uterin bicornis’ hastası 40 yaşındaki kadına farklı bir tedavi metodu ile ameliyat gerçekleştirildi. Kadın doğumda ilk kez kullanılan yöntemle kadına ait rahim bölgesi önce 3 boyutlu ultrason cihazı vasıtası ile bilgisayarda çizim programına aktarıldı. Daha sonra 3 boyutlu (3D) yazıcı ile organın birebir aynısı yapıldı. Yapay organın üzerinde defalarca deneme yapıldıktan sonra ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Doğum Uzmanı Dr. Evren Akmut, 3 boyutlu yazıcı marifeti ile hastanın daha kısa sürede ameliyat edildiğini, yoğum bakım sürecinin en aza indirildiğini ve başarılı geçen ameliyatın ardından 1 gün içerisinde hastanın taburcu edildiğini dile getirdi. Çayeli Devlet Hastanesinde 2 yıldır doktorluk yapan Akmut, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile bir deneme haklarının olduğu cerrahi müdahalede başarı sağladıklarını söyledi. Çift başlı rahim adı verilen hastalıkta cerrahi müdahalede başarı oranının düşük olmasının sebebini sorguladıklarını ve bu sorgulamanın sonunda 3D yazıcı ile organı birebir modeller oluşturarak denemeler yapabileceklerini düşündüklerini belirten Akmut, “Hastayı anlamak adına biz hastaya ekstradan bir MR çektirdik. MR görüntülerini ve hastanın muayene sonuçlarını değerlendirdik. MR görüntüsünde hastada ‘complet uterin bicornis’ yani çift başlı rahim olduğunu anladık ama ayrımın çok derin olduğunu, rahim ağzına kadar bu ayrımın indiğini gördük. Bir operasyon gerçekleşmeden hastanın çocuk sahibi olamayacağını gördük. Kendimize ‘Neden bu operasyon başarılı değil’ diye sorduk. Bunu anlamak adına da burada 3D yazıcıda operasyonu gerçekleştirebileceğimiz, kesebileceğimiz, dikebileceğimiz birebir örnek modeller oluşturduk” dedi.

Modellerin üzerinde denemelere başladıklarını dile getiren Dr. Akmut “Çıkarttığımız bu modeller üzerinde çalışmalara başladık. Önce var olan ameliyatı simüle ettik, gerçekleştirdik. Bu ameliyatı gerçekleştirdiğimizde şunu fark ettik, eğer geniş bir rezeksiyon yaparsak, geniş bir doku çıkartırsak rahimin iç hacminin ileri derecede küçüklüğünü fark ettik. Rahimin iç hacmini arttırmak adına kısmi olarak parça çıkarttığınızda ameliyat sonrası hastalarda geniş tabanlı bir perde olduğunu gördük. Literatür ile karşılaştırdık, yapılan ameliyatlarla karşılaştırdık, bu ameliyat görüntülerine ulaştığımızda yine aynı sonucu gördük. Bunun üzerine şunu düşünmeye başladık, iç hacmi nasıl genişletebiliriz de yukarıda perde olmamasını nasıl sağlayabiliriz. Yine aynı modeller üzerinde uygulamaya başladık. Uygulama operasyonları gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonrasında rahimin arka yüzünden ‘D’ şeklinde Flap alıp bunu rahimin tabanını oluşturacak şekilde birbirine yaklaştırdığımızda, iç hacmi geniş ve ameliyat sonrası da rahim içerisinde herhangi bir geniş tabanlı perde olmadığını anladık. Yaptığımız üç aylık bir çalışma sonrasında hasta ve hasta yakınıyla yaptığımız modeller üzerinde hastaya bu ameliyatı anlattık. Yani klasik yöntem yapıldığında ne sonuca ulaşıyoruz, bizim yöntem ne için gerekli, bunu anlattık hastaya. Hastanın onayını aldıktan sonra operasyon hazırlığını tamamlayıp, hastaya operasyonu gerçekleştirdik. Adım adım maket üzerinde uyguladığımız şekilde operasyonu gerçekleştirdik, başarılı bir ameliyatla hasta bir sonraki gün taburcu oldu. Şuan hastamız iyileşme aşamasında. Bir sonraki aşamamız gebeliği sağlamak olacak” ifadelerini kullandı.

3D yazıcı sayesinde cerrahi müdahalelerin daha kolay hale geldiğini dile getiren Evren Akmut, “Her vakaya değil ama kompleks vakalarda bu metot uygulanabilir. 3D yazıcı kullanmak ameliyat öncesi anatomik yapıyı anlamamızı ve operasyon öncesi operasyon stratejisini belirlemekte önemli. Bununla ilgili yapılan literatürlerde, 3D yazıcı ile yapılan modelleme sonrası operasyonlarda ameliyat süresinin kısaldığı, anestezi alış süresinin kısaldığı ve hastanın yoğun bakım ihtiyacının kısaldığını gösteren çalışmalar var. Cerrahi müdahalede deneme yanılma yöntemi yoktur çünkü hasta üzerinde bunu deneyip yanılamazsınız. Hasta üzerinde başarılı olma durumunuz var. Yani başarısız olmayı hasta üzerinde kabul etmiyoruz. O yüzden başarısız olacaksak da 3D modeller üzerinde başarısız olalım” şeklinde konuştu.