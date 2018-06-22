15 Temmuz Bulvarı yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YOLBAK Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. 15 Temmuz Bulvarı’nın Yeni Sakaryaspor Stadyumu ile Eser Okulu Kavşağı arasında kalan bin 900 metrelik arter yenilendi. Kaldırım imalatları, 2 yeni kavşağı ve asfalt çalışmaları ile arter yeni yüzüne kavuşmuş oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. 15 Temmuz Bulvarı’nın Yeni Sakaryaspor Stadyumu ile Eser Okulu Kavşağı arasında kalan bin 900 metrelik arter yenilendi. Güzergah kaldırım imalatları, 2 yeni kavşağı ve asfalt çalışmaları ile yeni yüzüne kavuşmuş oldu. Yine bin 300 metrelik Turan Caddesi’nin 350 metrelik kısmı altyapı çalışmalarının ardından tamamlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut, “15 Temmuz Bulvarı’nın Yeni Sakaryaspor Stadyumu ile Eser Okulu Kavşağı arasında kalan bin 900 metrelik arteri yeni yüzüne kavuşturduk. İçmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon altyapıları tamamlanan arterde 6 bin ton asfalt kullandık, kaldırımlarını yeniledik. 2 yeni kavşak inşa ettik. Rögar kapaklarını yol kotuna getirerek son halini vermiş olacağız. Aynı zamanda Turan Caddesi’nde Patates Hali Kavşağı ile 15 Temmuz Bulvarı arasını yenilemiştik. Altyapısı tamamlanan 350 metrelik kısımı da yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yenileme programlarımız Kumköy Caddesi ve Sakarya Caddesi ile devam edecek” dedi.