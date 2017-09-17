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17 Eylül 2017 13:29

27 buçuk milyonluk enerji üreten HES’te üretim tekrar başlıyor

SASKİ tarafından Sakarya Nehri üzerinde inşa edilen ve bu güne kadar 27.

27 buçuk milyonluk enerji üreten HES’te üretim tekrar başlıyor

17 Eylül 2017 13:29

5 milyon TL’lik enerji üreten ADASU HES’te yıllık, rutin bakım çalışmaları tamamlandı.


SASKi tarafından Sakarya Nehri üzerinde ADASU HES’in yıllık bakım çalışmaları tamamlandı. SASKİ tarafından yapılan açıklamada tesiste 18 Eylül Pazartesi gününden itibaren enerji üretimine tekrar başlanacağı belirtilirken, “Türkiye’de bir yerel yönetim tarafından inşa edilen ilk nehir tipi hidroelektrik santrali olan ADASU HES ile devreye alındığı 2013 yılından bu yana 27,5 milyon liralık enerji üretildi. Ekiplerimizin 24 saat aralıksız çalışmaları sonucunda yıllık, rutin bakım çalışmaları da tamamlandı. Son kontrollerinde yapılmasının ardından 18 Eylül Pazartesi gününden itibaren enerji üretimine tekrar başlanacaktır. Ülkemiz ve şehrimiz için üretmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.




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