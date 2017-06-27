55. Asaş Akbalık Yağlı Güreşleri 2 Temmuz’da

Asaş Akbalık Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı.

Ramazan ayı boyunca dinlenme fırsatı bulan pehlivanlar 55. Asaş Akbalık Yağlı Güreşleri’nde boy göstermeye hazır. 55. Asaş Akbalık Yağlı Güreşleri 2 Temmuz Pazar günü Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yapılacak. 55. Asaş Akbalık Yağlı Güreşleri, Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde son prova niteliği taşıyor.

55. Asaş Akbalık Yağlı Güreşleri’ne geçen senelerde olduğu gibi birbirinden güçlü pehlivanların katılması bekleniyor. Güreşlere bu yıl daha çok katılımın olması bekleniyor. Bu nedenle Akyazı ilçesi gerekli altyapı ve organizasyon şemasını hazırlayarak güreşseverlere güzel bir seyir, çayırda güreşecek pehlivanlara da olanakların en iyisini sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdü.

Başkan Akcan: "Sporun ve sporcunun daima yanındayız"

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Akyazı ilçesinin Sakarya ve Türkiye için büyük sporcular yetiştirdiğine dikkat çekerek, “Akyazı ilçemiz bu zamana kadar büyük sporcular yetiştirdi. Halkımız sporun bilinci içinde. Ülkemizin adını yurtdışında duyurmuş sporcularımızla gurur duyuyoruz. Amatör ve profesyonel spor yapan herkesin yanındayız. Desteğimizi sürdürmeye daha büyük gayretle devam edeceğiz. Asaş Akbalık Yağlı Güreşleri ilçemizde düzenlenen en büyük organizasyon. Bu büyük organizasyona Türkiye’nin dört bir yanından misafirlerimiz geliyor. Onları burada ağırlamaktan onur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

İdris Caymaz: "Büyük çekişme, büyük rekabete hazırsanız sizleri Akyazı’ya bekliyoruz"

55. Asaş Akbalık Yağlı Güreşleri Ağası İdris Caymaz ise, Akyazı Belediyesi ve ilçe halkının destekleriyle her sene olduğu gibi bu sene de işbirliği içinde çalıştıklarını kaydederek, “55. Asaş Akbalık Yağlı Güreşleri büyük bir heyecana sahne olacak. Burada ülkemizin en ünlü pehlivanları güreşmeye hazır. Ramazan Ayı boyunca dinlenme ve motivasyon antrenmanları yapan pehlivanlar güreşe susamış bir şekilde ilçemize gelerek Ermeydanı Akbalık’a çıkacaklar. Geçtiğimiz sene tribünlere 20 bin güreşsever geldi. 55. Asaş Akbalık Yağlı Güreşleri’nde daha büyük çekişme daha büyük rekabet olacak” dedi.