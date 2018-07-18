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18 Temmuz 2018 11:40

7 metrelik kuyuya düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 7 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

7 metrelik kuyuya düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

18 Temmuz 2018 11:40


Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi Sümer Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesinde daha önce su kuyusu olarak kullanılan 7 metre derinliğindeki kuyuya yavru kedi düştü. Ev sakinleri, yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kuyuya inerek yavru kediyi kurtardı.


Kuyuda bulunan yavru kedinin annesi operasyon bitene kadar kuyunun başından ayrılmadı. Yavru kedi yara alamadan düştüğü kuyudan kurtarılırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.




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