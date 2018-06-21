Adapazarı Belediyesinden 5 bin kişilik pilav ikramı

yılı nedeniyle Adapazarı Belediyesi 5 bin kişilik pilav ikramı yaptı.

Her sene olduğu gibi bu senede 21 Haziran Adapazarı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yılı nedeniyle Adapazarı Belediyesi tarafından belediye önünde pilav ve ayran ikramı yapıldı. Pilav dağıtımını ilk olarak Adapazarı Belediye Başkan Yardımcıları Erol Aydın ve Rıdvan Sezer dağıttı. Hazırlanan ekipler tarafından 5 bin kişiye ikram yapıldı.

Program daha sonra yatsı vakti Orhan Camiinde mevlit okutulması ve cami çıkışında Şerefiye ve Yenicami’de helva dağıtılmasıyla sona erecek.