Adapazarı iftarını Ömer Döngeloğlu ile açtı

İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu ve Ubeydullah Sekizli İlahi Grubu’nun katılımı ve gerçekleşen iftarda 5 bin kişilik yemek verildi.

Adapazarı Belediyesi’nin ilk halk iftarına Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Adapazarı İlçe Başkan Vekili Metin Kurtuluş, AK Parti Adapazarı İlçe eski Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Doğrusever, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.Mehter gösterisi ile başlayan iftar ilahi ve dualarla yapıldı. Belediye önünde yapılan halk iftarı öncesinde Ömer Döngeloğlu ve Şehitlere Dua gecesinde şehitliğin önemi anlatıldı. Şehitliğin herkese nasip olamayacağını ifade eden Döngeloğlu, “ Vatanı için canını feda edenlerin makamları büyük olur. Allah isterse cennette hepimizin makamlarını büyük makamlardan verir. Allah katında affımız için bize Ramazan, Kadir Gecesi gibi bir çok özel gün, fırsatlar vermiştir.Ramazan geldiğinde nafile ibadetlerinize farz sevapları yazılır. 1 sevabınıza 10 sevap yazılır.Bir günahınıza yine bir günah yazılır.Allah isterse verir. Allahtan isterken çok isteyin, ondaki nimetler verdikçe eksilmez. Rabbimizin razı olacağı şu mevsimleri iyi değerlendirelim” dedi.

Vatanını 1 dolara satan vatan hainlerine de seslenen Döngeloğlu, “ Dünyada yüzlerine karşı siz çocuk katilisiniz diyecek kadar yürekli ve cesur olan Cumhurbaşkanımızın sesinin kesilmesine fırsat verdirmeyelim” diye konuştu. Başkan Dişli, tüm katılan davetlilere teşekkür ederek Ramazan aylarını kutladı. Başkan Dişli, iftara konuşmacı olarak katılan Ömer Döngeloğlu’nu makamında ağırlayarak çiçek ve çini tabak hediye etti.