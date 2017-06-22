Adapazarı’nın kurtuluşu etkinlikleri

21 Haziran Adapazarı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ıncı yılı nedeniyle Adapazarı Belediyesi önünde havai fişek gösterisi yapıldı. Gösterisi sonrası Orhan Cami’nde mevlit okutularak 96 yıl önce vatan için hayatlarını kaybeden şehitlerimiz için dua yapılarak, gazilerimiz saygıyla anıldı. Kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen mevlit’e Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Başkan Yardımcıları Erol Aydın ve Rıdvan Sezer ile AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak ve çok sayıda Sakaryalı katıldı. Teravih namazı çıkışında Orhan Cami, Şerefiye ve Yenicami’de irmik helvası dağıtıldı.

Adapazarı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun milli mücadelenin en önemli sayfalarından biri olduğunu ifade eden Başkan Dişli, “96 yıl önce vatanları için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Üstünde bulunduğumuz bu topraklar atalarımızın milli değerlerimiz uğruna büyük fedakârlık ve kahramanlıklar göstererek savaştığı topraklardır. O nedenle 21 Haziran tarihimizde ayrı bir önem ifade etmektedir. Atalarımızın emanet ettiği bu vatan gençlerimizin geçmişini iyi bilmeleri ve öğrenmesiyle daha güçlü olacak ve ayakları üzerine daha sağlam basacaktır” dedi.