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12 Temmuz 2018 10:59

AFAD’dan Sapanca Gölü’nde gerçeği aratmayacak kurtarma tatbikatı

Kocaeli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma ekipleri, Sapanca Gölü’nde gerçeği aratmayan suda mahsur kalma tatbikatı gerçekleştirdi.

AFAD’dan Sapanca Gölü’nde gerçeği aratmayacak kurtarma tatbikatı

12 Temmuz 2018 10:59


Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, arama kurtarma teknisyenlerinin müdahale yeteneklerini arttırmak üzere Sapanca Gölü’nün Eşme sahili açıklarında arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği yapılan tatbikatta; Sapanca Gölü’ne iki vatandaşın düştüğü ihbarı üzerine harekete geçen AFAD ekipleri arama faaliyetleri başlattı. Ekiplerin başlattığı su üzerinde arama-tarama faaliyetlerinde iki vatandaşın sağ olarak bulunmasıyla tatbikat sona erdi. Zodyak botların ve deniz motosikletinin kullanıldığı ve gerçeği aratmayan suda mahsur kalma tatbikatı iki gün sürdü. Tatbikatta deniz araçlarının performansları da test edilerek, derinlikleri izlemeye yarayan sonar cihazının kullanım eğitimi verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, Müdahale Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen tatbikatın, vuku bulabilecek su kazalarına hazırlık anlamında gerçekleştirildiğini ve arama kurtarma teknisyenlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olarak organize edildiğini söyledi.


Hizmet içi eğitim ve tatbikatları belirli periyotlarla devam ettireceklerini belirten Tekoğul, “Kentsel arama kurtarma, doğada arama kurtarma ve suda arama kurtarma gibi müdahale başlıklarında teknisyenlerimizin potansiyelini arttırmak, eksik yanlarımızı görmek ve acil durum hazırlıklarını sürdürmek üzere bu tatbikatı yapmış olduk. Müdahalelerdeki ‘görünür yüzlerimiz’ olmaları dolayısıyla tatbikatın icrasında rol alan arama kurtarma personelimizi, İl Müdürlüğümüzün marka değeri görüyoruz. Bu nedenle, 7/24 usulle çalışan, yıl boyunca dağda bayırda arama kurtarma faaliyetlerine katılan, mahsur kalanların imdadına yetişen, KBRN gibi müdahalelerde farklı risklerle yüzleşen bu arkadaşlarımızın müdahale yetkinliklerini arttırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu çaba kapsamında sık sık yaptığımız hizmet içi eğitim ve tatbikatları belirli periyotlarla devam ettireceğiz” dedi.




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