Aileler Kocaali Sosyal Tesisi’nde buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak yapılan tesiste keyifli bir gün geçiren anneler gün sonunda tesise gelmekten çok mutlu olduklarını ifade etti. Etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, “25 engelli annemizi yılın yorgunluğunu atmak, stresten uzak tutmak ve güzel bir geçirmelerini sağlamak adına Büyükşehir Belediyemizin kadınlara özel olarak hizmet sunduğu Kocaali Sahil Park ve Sosyal Tesisleri ile buluşturduk. Bütün bir yıl boyunca engelli çocuklarının maddi ve manevi bütün sorumlulukları ile ilgilenen annelerimizin böyle bir dinlemeye ihtiyacı var diye düşündük. Annelerimiz keyifli bir gün geçirdiler. Tesisimizi de çok beğendiler” dedi.