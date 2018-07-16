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16 Temmuz 2018 14:04

Akyazı SGM renkli görüntülere sahne oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı SGM’de ‘Fokurdayan Renkler Bahçe Etkinliği’ düzenledi.

Akyazı SGM renkli görüntülere sahne oldu

16 Temmuz 2018 14:04

Eğlenceli dakikaların yaşandığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) ‘Fokurdayan Renkler Bahçe Etkinliği’ düzenlendi. Çocuk Kulüpleri Resim Sınıfı öğrencilerinin katıldığı etkinlikte öğrencilerin renkler arası uyum ve ilişkiyi doğru öğrenmeleri için alışılmışın dışına çıkılarak fırça ve kalemler kullanılmadı. Öğrenciler pipet yardımıyla boyaları köpürterek eğlenceli dakikalar yaşadı.




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