Akyazı SGM renkli görüntülere sahne oldu

Eğlenceli dakikaların yaşandığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) ‘Fokurdayan Renkler Bahçe Etkinliği’ düzenlendi. Çocuk Kulüpleri Resim Sınıfı öğrencilerinin katıldığı etkinlikte öğrencilerin renkler arası uyum ve ilişkiyi doğru öğrenmeleri için alışılmışın dışına çıkılarak fırça ve kalemler kullanılmadı. Öğrenciler pipet yardımıyla boyaları köpürterek eğlenceli dakikalar yaşadı.