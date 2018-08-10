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10 Ağustos 2018 15:42

ASEM kavşağı yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Ulaşım Master Planı içerisinde yer alan Akıllı Kavşak Sistemleri Projesi’nin çalışmaları kapsamında ASEM kavşağını yenileniyor.

ASEM kavşağı yenileniyor

10 Ağustos 2018 15:42


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım alanında hayata geçirilecek Akıllı Kavşak Sistemleri Projesi’nin tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Necmettin Erbakan Bulvarı ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarını birbirine bağlayan kavşakta düzenleme ve yenileme çalışmaları başlandı. Düzenlenen kavşak ASEM’in yeni giriş kapısı olacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, “Akıllı Kavşak Sistemleri Projesinin ilk çalışmalarına başladık. Necmettin Erbakan Bulvarı ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarını bağlayan kavşakta genişletme ve yenileme çalışmalarına başladık. Bu kapsamda kavşağın çapını 9 metreden 26 metreye çıkartacağız. Mevcut kol sayısını da dörtten beşe çıkartarak kavşakta belirli saatlerde oluşan beklemeleri azaltmayı ve trafiğin daha akıcı hale gelmesini sağlayacağız. Kavşak genişletme ve yenileme çalışmalarının ardından ASEM’in yeni giriş kapısı olacak” ifadelerini kullandı.




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