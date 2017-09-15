Bakan Tüfenkci: "Türkiye’nin şaka yaptığını zannediyorlar"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (SATSO) 100. yıl programı için Sakarya’ya gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, etkinlik öncesi Sakarya Valiliğini ziyaret etti. Vali İrfan Balkanlıoğlu ve protokol tarafından karşılanan Bakan Tüfenkci, şeref defterini imzaladı.

“Gece gündüz demeden çalışıyoruz”

Sakarya Valiliği’nde bir açıklama yapan Tüfenkci, “2016’daki hain darbe girişimi ve akabinde oluşturulmak istenen ekonomik teröre rağmen şer güçlerin, terör örgütlerinin lobilerine rağmen, Türkiye bir yandan terör örgütleriyle mücadelesini devam ettiriyor, bir yandan da ekonomisini, insanların refah düzeyini arttırmaya çalışıyor. Baktığımız zaman 2016 yılında ekonomik anlamda sıkıntılı bir yıldı malum sebeplerden dolayı. Hükümet olarak almış olduğumuz, Allah’a hamd olsun Cumhurbaşkanımızın nezdinde almış olduğumuz tedbirler neticesinde 2017’ye güçlü bir başlangıç yaptık. İlk çeyrekte 5.2, ikinci çeyrekte 5.1’lik büyüme ile birçok gelişmiş ülkeden daha başarılı performans ortaya koyduk" dedi.

"Türkiye şaka yapmıyor"

Bunun birçok ülkeyi kıskandırdığını kaydeden Bakan Tüfenkci, "Muhalefeti de şaşırttı, Avrupa’yı da esasında şaşırttı. Türkiye’nin şaka yaptığını zannediyorlar, esasında Türkiye şaka yapmıyor. Çok ciddi altyapısı ile, insan kaynakları, girişimci sermayesi ile bütün olumsuzluklara rağmen birlik ve beraberliğiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle yoluna devam ediyor. Biz elbette ki bunu yeterli görmüyoruz. Daha fazla üretmek ve daha fazla bunu ürettiğimizi satabilmek amacıyla gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz. Biz bu çalışmaları yaparken de 80 milyonu bir ve kardeş bilerek, her bir vatandaşımızı 1. sınıf vatandaş olarak görerek yolumuza devam ediyoruz. İnşallah Sakarya’da gerçekten bölgede parlayan, yıldız olan illerimizden birisi ve ben öyle umut ediyorum ki, 2023 hedeflerini yakalayabilecek illerden birisi. Hem bu büyüme potansiyeli ile hem sanayi üretimi ile hem insan kaynakları, hem lojistik konumu itibarı ile limanları, ulaşım ağları ile Kuzey Çevreyolu ve köprüye bağlanacak yolla beraber, Sakarya çok farklı bir konuma gelecek. Elbette ki özellikle yerli otomobil noktasında yer belli olmadı ama en güçlü adaylardan birisi Sakarya. Sakarya’nın buna altyapısı da müsait. Hem insan kaynağı hem limanları hem ham maddeye yakınlığı dolayısıyla bu anlamıyla da, kentinde güçlü isteğiyle beraber güçlü adaylardan birisi. Bunun değerlendirilmesi önümüzdeki süreç içerisinde neticelenecek. Ama önemli olan yerli üretimi yapabilecek babayiğitlerin ortaya çıkması ve böyle bir talebin güçlü bir şekilde olması bu bizi gerçekten ziyadesi ile sevindiriyor. Önümüzdeki günler çok daha güzel olacak, yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi, istikrar ve güvenimizi kaybetmeyelim" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret etmek için makamdan ayrıldı.