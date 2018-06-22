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22 Haziran 2018 15:36

Başkan Alemdar, Esentepeli kadınlarla bir araya geldi

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve protokol Esentepeli kadınlarla bir araya geldi.

Başkan Alemdar, Esentepeli kadınlarla bir araya geldi

22 Haziran 2018 15:36


Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, AK Parti Serdivan İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, Esentepe Mahalle Muhtarı Alaybey Köse ve Belediye Meclis üyeleri Esentepeli kadınlarla bir araya geldi. Esentepeli hanımların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar; 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerin önemine değindi.


AK Parti’nin başarısının arkasında kadınların desteğinin büyük rolü olduğunu dile getiren Başkan Alemdar, “AK Parti olarak kadınlarımıza verdiğimiz önemin ve desteğin ön büyük göstergelerinden biri de istihdamdaki orandır. Geçmişle kıyasladığımızda kadınlarımızın üretimden, yönetim kademelerine kadar her alanda daha fazla yer aldığını görebiliyoruz. Hepimiz; doğum izninden, geleceğimiz olan çocuklarımızın bakım hizmetlerine, mal paylaşımından, doğum desteğine kadar yapılan düzenlemeleri ve 16 senede gelinen noktayı, yakalanan ivmeyi görüyoruz. İşte bu hamlelerin devam ettirilebilmesi için 24 Haziran çok önemli. Güçlü Türkiye için, güçlü yarınlar için, bu akşam bizlerle bir arada olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Katılımcılara hitap eden AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Çiğdem Erdoğan Atabek yaptığı açıklamada, “24 Haziran’ın sandıklarda vatandaşlık görevini yerine getirme günü olduğunu belirterek; “24 Haziran ‘Vakit Türkiye Vaktidir’ diyerek sandıklarda oy kullanmak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye bugüne kadar nasıl destek olduysak yine destek olma vaktidir. Kadınlarımızın sağduyularına güveniyoruz. Hanımeli değen her şey güzeldir, güzelleşir. 24 Haziran da kadınlarımızın desteğiyle güzelleşecek. O gün hanım kardeşlerimiz sandıklara giderek, ülkemiz üzerinde oyunlar oynamak isteyenlere gereken cevabı verecektir” dedi.




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