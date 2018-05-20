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20 Mayıs 2018 14:40

Başkan Çelebi, "Şehrimizin her bir köşesine hizmet ulaştıracağız"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, İlçe Muhtarlar Derneği Başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Başkan Çelebi,

20 Mayıs 2018 14:40


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleştirilen buluşmada Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, şube müdürleri ve ilçelerin Muhtarlar Dernek Başkanları yer aldı. Ulaşım başlığında yapılan yatırımlar ve devam eden çalışmalar görüşüldü, Muhtar Dernek Başkanlarının talep ve önerileri alındı. Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, farklı başlıklarda toplantıların devam edeceğini kaydetti.


Yusuf Çelebi, “16 ilçemizin Muhtarlar Dernek Başkanlarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarımız devam ediyor. Kısa süre önce SASKİ bürokratlarımız ile toplantılarımızın ilkini tamamlamıştık. Bu kez de ulaşım başlığındaki konuları görüşmek üzere bir araya geldik. Daire Başkanımız ulaşımda hayata geçirilen yatırımları ve devam eden çalışmaları paylaştı. Muhtarlarımızın ulaşım alanındaki talep ve önerilerini görüştük. Mahallelerimize daha iyi hizmet götürebilmek için istişare toplantılarımız yeni başlıklarla devam edecek. İnşallah muhtarlarımızla uyumu gözeterek, şehrimizin her bir köşesine hizmet ulaştıracağız” dedi.




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