Başkan Dişli, asfalt çalışmalarını inceledi

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Karaosman Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışmalarını inceledi.

Karaosman Mahallesi Savaş Caddesi'nde devam eden çalışmaları Karaosman Mahallesi Muhtarı Erdoğan Aşkar ve Tuzla Mahallesi Muhtarı İbrahim Çokluk ile gezerek çalışmalarla ilgili Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli SEDAŞ, SASKİ, TELEKOM ve AGDAŞ gibi kurumlarla koordineli çalıştıklarını ifade etti.

Dişli, “Mahallelerimizi kalıcı olarak güzelleştiriyoruz. Bölgedeki alt yapı çalışmalarının tamamlamasıyla birlikte, biz de Adapazarı Belediyesi olarak bu çalışmalarda kazılan ve hasar gören tretuvar ve yolları sil baştan yeniliyoruz. Şehrin çeşitli bölgelerinde çalışma yapan asfalt ekiplerimiz bir taraftan da altyapı çalışamaları tamamlanan Kurtuluş Mahallesi 194 ve 195 nolu sokakta tretuvar yenileme çalışmalarına başladı. Altyapı kurumlarımızın bölgede tamamladığı çalışmalarının hemen ardından diğer sokaklarda da tretuvar ve asfalt çalışmalarını döşemeye başlıyoruz. Bu yenilenme sürecinde mahalle halkımız çalışmalardan dolayı biraz sıkıntı yaşayabilir ancak bu çalışmalar tamamlandığında sokaklarımız daha yaşanılabilir olacaktır. Savaş Caddemiz de bir-iki gün içinde tamamlanıp trafiğe açılacaktır. İlçe halkımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.