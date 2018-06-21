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21 Haziran 2018 17:10

Başkan Dişli ve Milletvekili Adayı İnci’den Uzunçarşı esnafına ziyaret

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, 27.

Başkan Dişli ve Milletvekili Adayı İnci’den Uzunçarşı esnafına ziyaret

21 Haziran 2018 17:10

Dönem Milletvekili Adayı Ali İnci ile birlikte 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçim çalışmaları nedeni ile Uzunçarşı esnafını gezerek seçimlerde destek istedi.


Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve AK Parti Milletvekili Adayı Ali İnci, Uzunçarşı esnafını gezerek esnafla sohbet etti. 24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Ali İnci, “AK Parti’nin hizmet partisi olduğunu hepiniz yaşayarak gördünüz ve görmeye devam ediyorsunuz. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, istihdamda gelinen noktayı biliyorsunuz. AK Parti 2003 yılından bu güne tam 110 Organize Sanayi Bölgesi yaparak istihdama büyük katkı sağladı. Şuan bu sanayi bölgelerinde toplam çalışan sayısı 1 milyon 800 bin kişi. Türkiye sizlerin güçlü desteği ile inşallah çok daha iyi şartlarda bu hizmetlerine devam edecek” dedi.




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