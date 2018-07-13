Başkan Toçoğlu: "15 Temmuz ruhu meydanlarda olacak"

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarında gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün yıl dönümünde Demokrasi Meydanında program düzenlenecek. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu herkesi meydana davet etti. Başkan Zeki Toçoğlu yaptığı açıklamda, “15 Temmuz darbe girişimi 81 milyon vatandaşımızı hedef almıştır. Yüzlerce vatandaşımızı şehit eden eli kanlı FETÖ terör örgütü, aslında darbeyi seçilmiş bir hükümete değil, bütün bir milletin iradesine yapmak istemiştir. 15 Temmuz gecesi TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve stratejik kurumlar kadar, vatandaşlarımızın demokratik hakları, özgür iradeleri ve temel hakları hedef alınmıştır. Tıpkı Sakarya’da olduğu gibi aziz vatanımızın dört bir yanında vatandaşlarımız darbecilere karşı direndi. İnsanımız tek yürek oldu ve özgürlüğüne, devletine, haklarına sahip çıktı. Bu şanlı direnişle hep birlikte dünyaya karşı büyük bir demokrasi ve özgürlük mesajı verdik. Bu vesileyle ikinci yılında bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de hayırlı ve sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde 15 Temmuz’un ruhuna uygun programların olacağını ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde farklı isimler programımıza konuk olacak. 19.00’da Eski Sakaryaspor Stadyumu’ndan Gençlik Yürüyüşü ile başlayacak etkinliklerimiz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek Kur’an-ı Kerim tilavetleri, konuşmalar ile devam edecek. Gecenin sonunda ise Sayın Cumhurbaşkanımızın hitaplarını hep birlikte dinleyeceğiz. 15 Temmuz Pazar günü Sakaryalı tüm hemşehrilerimizi Demokrasi Meydanı’na davet ediyoruz” dedi.