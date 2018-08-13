Başkan Toçoğlu Bektaş’a başsağlığı diledi

Başkan Toçoğlu, Bektaş’a başsağlığı dileklerini ileterek sabırlar diledi.
Adapazarı Taşkısığı Camii’nde kılınan cenaze namazında AK Parti SKM Başkanı Ali İhsan Yavuz, Bilim Sanayi Teknoloji Eski Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İbrahim Pehlivan, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, ilçe belediye başkanları, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ve çok sayıda yakını katıldı. Cenaze namazında saf tutan Başkan Toçoğlu, Bektaş’a başsağlığı dileklerini ileterek sabırlar diledi.