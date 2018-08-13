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13 Ağustos 2018 16:56

Başkan Toçoğlu Bektaş’a başsağlığı diledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Minibüsçüler Odası Başkanı Ali Bektaş’ın vefat eden annesi Medine Bektaş’ın cenaze törenine katıldı.

Başkan Toçoğlu Bektaş’a başsağlığı diledi

13 Ağustos 2018 16:56

Başkan Toçoğlu, Bektaş’a başsağlığı dileklerini ileterek sabırlar diledi.


Adapazarı Taşkısığı Camii’nde kılınan cenaze namazında AK Parti SKM Başkanı Ali İhsan Yavuz, Bilim Sanayi Teknoloji Eski Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İbrahim Pehlivan, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, ilçe belediye başkanları, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ve çok sayıda yakını katıldı. Cenaze namazında saf tutan Başkan Toçoğlu, Bektaş’a başsağlığı dileklerini ileterek sabırlar diledi.




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