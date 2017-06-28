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28 Haziran 2017 17:23

Başkan Toçoğlu, Hendek’te incelemelerde bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ile bir araya geldi.

Başkan Toçoğlu, Hendek’te incelemelerde bulundu

28 Haziran 2017 17:23



SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş’in de yer aldığı görüşmede ilçede devam eden çalışmalar masaya yatırıldı. Hendek Atatürk Parkı’nda hızlı bir ilerleme kaydedildiğini aktaran Başkan Toçoğlu, ilçenin sosyal hayatına önemli bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. İlk olarak İrfan Püsküllü’yü makamında ziyaret eden Başkan Toçoğlu, ardından Hendek Atatürk Parkı şantiye alanını inceledi. Yetkililerden bilgiler alan Başkan Toçoğlu, “Kısa süre önce Hendek ilçemizde hayata geçireceğimiz park projesinde çalışmalarımızı başlatmıştık. Bugün geldiğimiz noktada ekiplerimizin önemli bir aşama kaydettiğini söyleyebilirim. Kaba inşaatımızı tamamladık. Çevre düzenleme çalışmalarımız da başladı. Projemizi belirlediğimiz takvimden çok daha önce bir tarihte tamamlayacağımızı Hendekli hemşerilerimize müjdelemek isterim. Projemiz 20 dönümlük arazi üzerinde yer alıyor. İçerisinde oturma alanları, nikah salonu, yürüyüş yolları, kafeterya ve sosyal alanlar, otopark, çocuk oyun alanı, süs havuzu, aydınlatma ve diğer tüm ayrıntılara yer verdik. İnşallah kısa bir süre içerisinde örnek bir tesisi Hendek’e kazandıracağız” ifadelerini kullandı.


Hendek’te her alana yayılan bir hizmet ağının bulunduğunu aktaran Başkan Toçoğlu, “Bildiğiniz üzere Dikmen Mahallemizde asfalt çalışmalarımızı başlatacağımızı açıklamıştık. Ekiplerimiz bölgede asfalta hazırlık imalatlarını sürdürüyor. Otopark ve meydan projesi için de çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bu yatırımlarımızın Hendek’e hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hendek ilçemizin altyapısı için de önemli garantiler oluşturuyoruz. Hendek Yeşilyurt İçmesuyu Projemizin 15 kilometrelik 3. etabı da tamamlanıyor. İlçemizde tüm mahallelerimize daha kaliteli içmesuyu ulaştırmak adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Uludere İçmesuyu Projesinde de ekiplerimiz çalışmalara başladı. Bölgede 7 kilometrelik içmesuyu hattı inşa ediyoruz. Ayrıca bölgeye yeni bir içmesuyu arıtma tesisi de kazandırıyoruz. Hendek Uludere İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesinin ihalesini kısa süre önce gerçekleştirdik. Hendekli hemşerilerimizi altyapı anlamında bir sıkıntı yaşamamaları adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.


Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, “Büyükşehir Belediyemizin ilçemizde gerçekleştirdiği hizmetler için Başkanımız Zeki Toçoğlu’na tüm hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Gerçekten ilçemize kazandırılan bu park, adeta bir buluşma noktası olacak. Diğer alanlarda da önemli hizmetler Hendek’le buluşuyor. İnşallah işbirliği içerisinde ilçemizi geleceğe taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.




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