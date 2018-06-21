Başkan Toçoğlu: “Kaynarca 24 Haziran’a hazır”

AK Parti Kaynarca İlçe Başkanlığına uğrayarak seçim çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Başkan Zeki Toçoğlu, ardından esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Programlarda Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ve ilçe yönetimi yer aldı. Kaynarca’ya gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Toçoğlu, “Seçime günler kala ilçe ziyaretlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda son olarak Kaynarca ilçemizi ziyaret ettik. Belediye Başkanımız Zeynur Özel’le hizmetleri değerlendirdik. İlçe Başkanlığımıza uğrayarak seçim çalışmalarına ilişkin bilgiler aldık. Hemşehrilerimizle bir araya gelerek bayramlarını tebrik ettik. Hamdolsun Kaynarca 24 Haziran’a hazır. İnşallah 24 Haziran’da Kaynarca’dan Ankara’ya güçlü bir destek gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde 16 yıllık kutlu yürüyüşümüz büyüyerek devam edecek” dedi.