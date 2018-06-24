Başkan Toçoğlu: “Milletimizin iradesi sandığa yansıyacak”

Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini belirleyecek genel seçimler için oyunu kullandı.

Eşi Gönül Toçoğlu ve çocukları ile Zübeyde Hanım Ortaokulu’na gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 1128 no’lu sandığa oyunu attı. Toçoğlu, seçimlerin tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyerek, milli iradenin bir kez daha sandığa yansıyacağını ifade etti. Toçoğlu, “Türkiye için özel bir gün. Herkes kendi bakış açısına göre bir değerlendirmede bulunup tercihini ortaya koyacak. Sonuçların ülkemize, milletimize ve tüm gönül coğrafyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Toçoğlu oy kullanma işleminin ardından Zübeyde Hanım Ortaokulu’ndaki sandıkları dolaştı. Sandık görevlileriyle kısa süreli sohbet eden Toçoğlu, çalışmalarında kolaylıklar diledi.