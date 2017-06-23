Başkan Toçoğlu: “Sakarya’ya hizmet bizim bayramımızdır”

Ulaşım, çevre, altyapı, kültür, sosyal ve diğer tüm başlıklardaki hizmetlerde çalışmaların hızla sürdürüldüğünü aktaran Başkan Toçoğlu, “Bu şehre hizmet etmek bizim bayramımızdır. Tüm hemşerilerimin mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyor; kardeşliğimizin baki olmasını diliyorum. Şehrimizin dört bir yanında yeni yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızın devam ettiği bazı projelerimizi ise tamamlamak üzereyiz. Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği’ne tahsis edeceğimiz binada sona geldik. Hamdolsun çok güzel görünüme sahip bir bina ortaya çıktı. Bunun yanında en önem verdiğimiz projelerin başında gelen Engelsiz Yaşam Merkezi de açılışa hazırlanıyor. İnşallah merkezimizi yeni eğitim öğretim döneminde vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Maltepe Sosyal Tesislerini halkımızın kullanımına sunacağımızı açıklamış, çalışmalarımızı başlatmıştık. Ekiplerimiz çalışıyor. Örnek bir çalışmanın ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Sapanca Çayiçi Mahallesine kazandırdığımız Sosyal Gelişim Merkezi’nde de sona geldik. İlçemizin sosyal yaşantısına değer katacağına inanıyoruz. İnşallah Sapanca 7’den 70’e bu merkezde buluşacak. Karasu SGM’de de çalışmalarımızı başlattık. İnşallah çok güzel bir çalışma da Karasu’da hayat bulacak” dedi.

“Şehir için önemli projeler”

Şehir için önemli projeler yaptıklarını belirten Başkan Zeki Toçoğlu, “Tarihi Uzunçarşı’da dönüşüm çalışmalarımızı başlatmıştık. Geldiğimiz noktada çok güzel bir görünümün ortaya çıktığını söyleyebilirim. İnşallah Tarihi Ada yeni görünümüyle şehrimize çok yakışacak. Yeni bir cazibe merkezi olacak. Eski AFA’nın bulunduğu bölgede yıkım işlemlerimiz tamamlandı. İnşallah bu bölgeye de daha önce açıkladığımız gibi Kongre Merkezimizi kazandıracağız. Ulusal ve uluslararası birçok programa ev sahipliği yapabilecek bu proje şehrimiz kültür hayatına yeni bir soluk kazandıracak. Tarihi Alicanlar Konağını da aslına uygun restore ederek kültür sanat çalışmalarında kullanılacak bir mekan haline dönüştüreceğiz. Hendek Atatürk Parkı’nda başlattığımız dönüşüm çalışmaları devam ediyor. İlçe merkezine canlılık getirecek, Hendekli hemşerilerimizin güzel vakitler geçirebileceği bir tesis kazandırıyoruz. Şehrimizin kuzey ucu Kocaali’de de sahil projemiz var. İnşallah farklı özellikleri içinde barındıracak, hem şehrimizden hem de farklı şehirlerden misafirleri ağırlayacak. Ayrıca güney ilçelerimizden Pamukova’da ilçeye hâkim bir konumda inşa ettiğimiz Esentepe Park hazır. Parkı kısa bir süre sonra Pamukovalı hemşerilerimizin hizmetine açacağız. Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla şehir merkezi ve 16 ilçemizi yeni yüzlerine kavuşturuyoruz. Yaklaşık 115 Milyon TL’yi bulan bir çalışma gerçekleştireceğiz. İnşallah 2019 yılına kadar asfaltsız grup yolu bırakmayacağız. Yeni Hal Kompleksi’nde çalışmalarımız devam ediyor. Tamamlandığında Doğu Marmara’nın en büyük hali olma özelliği taşıyacak. Taraklı’da sentetik saha çalışmalarımız devam ediyor. Sapanca Hacımercan Spor Tesisleri için de kısa süre içerisinde ihaleye çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“12 dev proje”

Şehir içi ulaşımına soluk getirmek için dev bir adım attıklarını kaydeden Başkan Toçoğlu, “Kısa süre önce ulaşım başlığında hayata geçireceğimiz 12 yeni projeyi kamuoyuyla paylaştık. Tepekum- Kuyudibi arasına kazandıracağımız 4 kilometrelik yolun ilk etabını tamamladık. Hızırilyas-32 Evler arası bağlantıyı sağlayacak yeni yolda da ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor. Kısa süre önce Yazlık Kavşağı için ihaleye çıktık. Ada AVM önüne kazandıracağımız üstgeçit projemizde de işlemler devam ediyor. İnşallah ulaşım başlığındaki tüm projelerimizi hızlı bir şekilde tamamlayarak şehir ulaşımına yeni bir soluk getireceğiz. Sakarya’mızın tüm ilçelerini sorunsuz altyapı ile buluşturuyoruz. 16 ilçemizde şuanda devam eden altyapı projelerimizin toplam maliyeti 415 milyon lira. Şehrimizin altyapı geleceği için içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları, arıtma tesisleri, HES’ler ve barajlar inşa ediyoruz. Şehrimizin dört tarafını içmesuyu kaynakları ile çevreliyoruz. Yüksek teknoloji arıtma tesisleri ile vatandaşlarımızın musluklarına dünyanın en iyi sularından birini ulaştırıyoruz. İnşa ettiğimiz hidroelektrik santralleri ile şehrimize güç katıyoruz. İnşallah yeni yatırımlar ile 2023 yılına kadar şehrimiz için 1,6 milyarlık altyapı yatırım yapacağız” diye konuştu.

“16 ilçeye sağlam altyapı”

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “Serdivan ve Erenler’de toplamda 60 milyonluk yatırımla hayata geçirdiğimiz iki proje ile ilçelerimizin tüm içmesuyu altyapısını yenilerken iki bölgede de yeni yağmursuyu hatları inşa ediyoruz. İlçelerimizin içmesuyu kalitesini güvenceye alıyoruz. Şehrimizin kuzeyinde Karasu ve Kocaali ilçelerimiz içinde 450 kilometrelik yeni içmesuyu hattı inşa ediyoruz. İki ilçemize daha sağlıklı ve bol içmesuyu sağlayacak Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisimizi de tamamlayarak devreye aldık. Ayrıca kuzey bölgemiz için ikinci atıksu arıtma tesisi olacak Kocaali Arıtma Tesisimizde de çalışmalar önemli ölçüde tamamlandı. Kocaali ilçemizde inşa ettiğimiz 121 kilometrelik kanalizasyon hattı ile tesisimizin toplam maliyeti 50 milyon lira. Geçtiğimiz yıl içerisinde devreye aldığımız Pamukova Geyve Atıksu Arıtma Tesisimizde güney bölgemizin atıksularını dünya standartlarında arıtılıyor. Taraklı ve Geyve ilçelerimizin yüksek kesimlerinde yer alan 33 mahallemiz için de yeni bir içmesuyu projesi başlattık. 45 milyon lira değerindeki proje ile bölgede 165 kilometre içmesuyu hattı ve 8 adet içmesuyu deposu inşa ediyoruz. Karapürçek ilçemizde de altyapı çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. 128 kilometrelik içmesuyu, 80 kilometrelik kanalizasyon ve 4 kilometrelik yağmursuyu hattında çalışmalar sürüyor. Ayrıca Akyazı’da 5 mahallemiz için 18 kilometrelik yeni içmesuyu hattı inşa ediyoruz. Hat üzerine yerleştireceğimiz HES ile şehrimiz için enerji de üreteceğiz. Pamukova Eskiyayla bölgesinde inşa ettiğimiz ve Sapanca Gölü’ne alternatif içmesuyu kaynağı olacak olan Akçay Barajı’nda gövde 45 metre yüksekliğe ulaştı. Üzerinde 3 adet HES inşa edeceğimiz 47 kilometrelik isale hattıda büyük oranda tamamlandı” şeklinde konuştu.