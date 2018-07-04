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04 Temmuz 2018 15:01

Başkan Toçoğlu SAÜ’de mezuniyet heyecanına ortak oldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet heyecanına ortak oldu.

Başkan Toçoğlu SAÜ’de mezuniyet heyecanına ortak oldu

04 Temmuz 2018 15:01


SAÜ Besyo Stadyumunda gerçekleştirilen törende Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nun yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ardıç, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Program; İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Burak İğidi’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Bölümlerini birincilikle bitiren öğrencilere plaket takdim eden Başkan Toçoğlu, İlahiyat Fakültesi’nin kurucu sekreteri olarak ilk üç öğrenciye hediye sözü verdi.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, “Şüphesiz bütün mezuniyet törenleri sevinç ve hüznün harman olduğu değişik duygular yaşatıyor. Bu yılda bu duygularla genç mezunlarımızı hayata uğurluyoruz. Bu yıl örgün eğitimden 187 genç kardeşimizin fakültemizin mezunları arasına katılmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Genç kardeşlerimizin mezuniyetlerinin kendileri, aileleri ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyor, kendilerini ve yetişmesinde çok önemli katkıları bulunan aileleri ile öğretmenlerini canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ardıç, “Bugün burada 200’e yakın öğrencimiz mezun oluyor. Ne kadar şükretsek azdır. İlahiyat Fakülteleri’nin kontenjanları 20 iken bugün 200’e ulaştı. Mezun öğrencilerimizin görevlerinin ne kadar ulvi ve önemli olduğunu bildiklerini biliyoruz. Yolun götürdüğü yere değil hiç olmadığı bir yere gidin ve orada iz bırakın. Sizleri tebrik ediyor, gelecek hayatınızda mutlu bir hayat diliyorum” diye konuştu.


Mezuniyet törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu ise, “İlahiyat Fakültesi’nin ilk kurucu sekreterliği görevini üstlendim. Mezun sayılarının 200’lere yaklaşması büyük bir gururdur. Bu büyük bir nimettir. Allah verdiği nimetleri kadri bilindikçe geri almaz. Rabbim kıymetini bilmeyi nasip etsin. Bu vesileyle mezun olan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ailelerine de bu güzel yolda onlarla beraber oldukları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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