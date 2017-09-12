Başkan Toçoğlu: "Şehrimizi korumak boynumuzun borcu"

Best Western Premier Otel’de düzenlenen programa SESOB Başkanı Hasan Alişan, Başkanvekilleri Süleyman Albayrak ve Muhittin Kılıç ile oda başkanları katıldı. SESOB Başkanı Hasan Alişan 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgiler verirken, Başkan Toçoğlu ise esnaflardan projelere birçok konuya değindi. SESOB faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren Birlik Başkanı Hasan Alişan, “Mesleki Sınav Merkezimiz için Büyükşehir Belediyemizden 10 yıllığına yeni bir bina kiraladık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu binanın kurumumuza kazandırılmasındaki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yeni kayıt yaptıran esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik eğitimler veriyoruz. Meslek odalarımızı denetlemek amacıyla odalarımızı tek tek ziyaret ederek denetimlerde bulunuyoruz. Geçtiğimiz hafta Çıraklık Arama Konferansı düzenledik. Buradaki amacımız mesleğimizin zayıfladığını görmemiz nedeniyle bu noktadaki sorunları tespit etmekti. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Sakarya Üniversitesi burada bize destek oldular. Konferansımız iki gün sürdü. Doğru bir soruna parmak bastığımızı gördük. Sorunlar tespit edildi. Bunlar kitap olarak basılacak. Yakında sonuç bildirgesi açıklanacak. Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz’da bu toplantıya teşrif edecekler. Her türlü istek ve taleplerimize duyarsız kalmayan Zeki Başkanımıza minnettarız. Hiçbir şehirde esnaf ve halkla bu kadar iç içe olan bir başkan olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

Esnaflarla yaptıkları istişare toplantılarında zaman zaman bir araya geldiklerini belirten Başkan Toçoğlu, “Sizlerinde sorunlarınızı öğrenmek ve bu yönde çözümler geliştirmek bakımından bu toplantılar çok verimli oluyor. Esnaf ve sanatkarlarımız eliyle şehrimize sağlanan 500 milyonluk katkı çok önemli. Bütün meslek dallarında standartlar oluşturulması gerekiyor. Bunun içinde görev ilgili meslek odalarımıza düşüyor. Bu noktada atılacak adımlar ülkemize büyük katkı getirecektir. Büyükşehir olarak bu alanda katkılar sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. Ben esnaflarımızla olan bu birliktelikten keyif alıyorum. Üzerimize düşecek başka görevler varsa onları da yapmaya hazırız.Vatandaşlarımızın vergileri ile iş yapıyoruz. Bu paraların harcanması noktasında çok hassasız. Doğru bir yatırım olduğuna inanmadığım hiçbir işe girmem. Diğer şehirlerle mukayese yaptığımızda trafik sorunu en az olan şehiriz. Nüfusu bizden daha az olan bazı şehirlerin büyük trafik sıkıntıları yaşadıklarını görüyoruz. Biz küçük dokunuşlarla trafikte yaşanan sıkıntıları giderebiliyoruz. Yenikent bölgesindeki taşımacılık rakamları ortada. Yüksek bir maliyetle bu tramvayı bu bölgeye koymak şu anda boş gidip gelmesine neden olur. Potansiyel olduğunda tramvayı tabiki de hemen o bölgemize koyacağız. Bundan kimsenin tereddütü olmasın. Trenin Adapazarı merkezine gelmesine karşı olmadığımızı da her zaman dile getiriyoruz. TCDD yönetmeliğinde artık bariyer yok. Alt ve üstgeçit yapılıyor. TCDD bize getirdiği öneride 2 ve 3. geçitleri kapatmayı 1. geçite ise alt ya da üst geçit yapmayı teklif etti. Eğer bu geçitler kapanırsa trafik Atatürk Lisesi’nin orada birikecek. Biz bu teklife karşı trenin yer altına alınmasını önerdik ama maliyeti nedeniyle kabul edilmedi. Hal böyleyken tren meselesinin gündemde tutulması olmuyor. Eğer mümkün bir şey olsa bizler bunu zaten hemen kabul ederiz" dedi.

Altyapı yatırımlarına da değinen Başkan Toçoğlu, “Göreve geldiğimizde şehrimizde içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon altyapısı yoktu. Geyve, Pamukova ve Alifuatpaşa’nın kirli suları Sakarya Nehri’ne akıyordu. Biz Atıksu Arıtma Tesisini inşa ettik. Artık nehre kirli su karışmıyor. Bu ilçelerin altyapılarına milyonlarca liralık yatırım yaptık. Kaynarca ilçemizde su kaynağı yoktu. Kilometrelerce ötede bulunan Sapanca Gölü’nden Kaynarca’ya su getirdik. Taraklı’nın üst köylerine su götürüyoruz. Serdivan’ın, Ferizli’nin, Söğütlü’nün altyapısını inşa ediyoruz. Geldiğimizden beri altyapıya yaptığımız yatırım 1 milyar liranın üzerinde. Kocaali ve Karasu’ya Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi ile temiz su götürüyoruz. Karasu’da yaptığımız atıksu arıtma tesisisinin de etkisiyle sahillerde mavi bayrak dalgalanıyor. Kocaali’deki atıksu arıtma tesisinde çalışmalarımız devam ediyor. Orası da tamamlanınca şehrimizde atıksu arıtılmayan yer kalmayacak. Uzun yıllardır uğraştığımız bir proje ile çocuklarımız, geleceğimiz için değerli bir yatırım yapıyoruz. Çöplerden enerji ve gübre üreteceğiz. Sakarya’nın yeşilini, doğasını, kültürünü koruyarak geliştirmek durumundayız” şeklinde konuştu.

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “Sosyal Gelişim Merkezleri yapıyoruz. İlçelerimize de önemli yatırımlarda bulunuyoruz. Sapanca SGM tamamlanmak üzere, Karasu’da çalışmalar devam ediyor. Taraklı’da spor tesisleri inşa ediyoruz. Engellilerimiz için önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. Maltepe Park’ı yakında hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Tarihi Uzunçarşı’yı kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Şehrimize yeni yollar açıyoruz. Erenler’e katlı kavşak, Güneşler’den Pekşenler’e köprü ve duble yol yapıyoruz. Karapürçek’in yol sorununu da çözüyoruz. Yolun Çaybayı Yeniköy’e kadar olan kısmında genişletme çalışmaları yakında başlayacak. Bizim hizmet yapmak ve gönül almak üzere iki işimiz var” diye konuştu.