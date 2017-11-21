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21 Kasım 2017 14:01

Başkan Toçoğlu: “Şehrin 3. girişi hayırlı olsun”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 32 Evler-Hızırilyas Arıtma Tesisleri arasına kazandırılan duble yol çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Başkan Toçoğlu: “Şehrin 3. girişi hayırlı olsun”

21 Kasım 2017 14:01


Şehre yeni bir duble yol daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Toçoğlu, yeni yolun şehre ve bölgeye hayırlı olmasını diledi. Başkan Toçoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak açıkladığımız 12 yeni ulaşım projemizden biri de 32 Evler- Hızırilyas arasına kazandıracağımız şehrin yeni giriş kapısıydı. Şehir merkezi ulaşımına rahatlık getirecek projemiz tamamlandı. 25 metre genişliğe 1 kilometre uzunluğa sahip yeni yatırımımız bisiklet yolları, kaldırımları, aydınlatması ve çevre düzenlemesiyle vatandaşlarımızın hizmetinde. İnşallah ulaşımda başlattığımız bu atak yeni yol ve bulvarlarla devam edecek. 32 Evler’de zaman zaman yaşanan sıkışıklıklar yeni duble yol ile rahatlayacak. E-5 üzerinden yeni duble yol ile Sakarya Üniversitesi’ne ve şehir merkezine ulaşım sağlanacak. Çevre yoluna da bu arter üzerinden ulaşım daha da rahat olacak. Yeni giriş yolumuz şehrimize, bölgemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.




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