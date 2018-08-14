Başkan Toçoğlu spor alanında desteklerini sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba ve yeni yönetimi ile bir araya geldi. Temmuz ayında gerçekleştirilen genel kurulun ardından yeniden göreve seçilen Yaşar Zımba ve ekibini tebrik eden Başkan Toçoğlu, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti. ASKF Başkanı Zımba ise spora olan destekleri dolayısıyla Başkan Zeki Toçoğlu’na teşekkür ederek, şehrin sporu, gençleri için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, “Öncelikle ASKF Başkanı Yaşar Zımba ve yönetimini kutluyorum. Sakarya’da spora, gençlerimize hep birlikte hizmet sunmaya yeni dönemde de devam edeceğiz. Her zaman ifade ediyorum; Sakarya bir spor şehridir. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya, amatör camiamıza desteklerimizi sürdürecek, gençlerimizin spor yapabilecekleri alan sayısını arttıracağız” dedi.

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “Sporda başarı için tesisleşmenin çok önemli bir yeri olduğu aşikar. Bu noktadan hareketle tesisleşme yönünde ciddi adımlar attık, atıyoruz. Şehrimizin marka değeri Sakaryasporumuzun altyapısına Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’ni hediye ettik. Erenler’de, Akyazı’da ve Taraklı’da modern spor tesisleri inşa ettik. Harmanlıkspor’a yeni bir sentetik saha kazandırdık. Sapanca’da çalışmalarımız devam ediyor. Amatör branşlarımıza malzeme ve otobüs desteğinde bulunduk. Hakem ve Gözlemciler Derneği’ni inşa ettik. Sporu bir bütün olarak ele aldık. Hamdolsun Sakarya’da her geçen gün gelişen bir spor kültürü var. İnşallah daha da iyi olacak” diye konuştu.