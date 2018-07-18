Başkan Toçoğlu ve Keleş ziyaretlerini sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Adapazarı Süleymanbey Mahalle Muhtarı Ali Rıza Pala, Bağlar Mahalle Muhtarı Hikmet Altuğ ve Bağlar Muhtar Azası Halis Karageyik ile bir araya geldi. Buluşmada Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş de yer aldı. Buluşmada konuşan Başkan Toçoğlu, “Muhtarlarımız bizlere mahallelerinin kanalizasyon altyapısına yönelik taleplerini dile getirmişler, mağduriyet yaşadıklarını ifade etmişlerdi. Bizler böyle bir mağduriyeti asla kabul edemeyiz. Hemen gerekli çalışmalara başladık. Bağlar, Süleymanbey ve Köprübaşı Mahalleleri’nin bu anlamdaki sorununu tamamen çözeceğiz” diye konuştu.

Altyapı projesine başlamadan önce bölgede imara yönelik yaşanan sıkıntıları çözmek için harekete geçtiklerini söyleyen Başkan Toçoğlu, “İmar planlarını tamamladık. Kanalizasyon altyapısı projemiz hazır. Projeyi hazırlayan ilgili personellerimiz bölgeye gelerek hazırlıkları gözden geçirmiş ve muhtarlarımızı bilgilendirmişlerdi. İnşallah kısa süre içerisinde ihaleye çıkarak çalışmalara başlayacağız. Bağlar, Süleymanbey ve Köprübaşı Mahallelerine toplam uzunluğu 16,5 kilometre olan kanalizasyon altyapısı inşa edecek, bölgenin atıksularını Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtacağız. Modern şehirciliğin en önemli göstergelerinden birisi olan atıksu altyapımızı geliştirmeye, çevremizi korumak için adımlar atmaya devam edeceğiz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.