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15 Haziran 2018 23:27

Bayramlaşmaya giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bayramlaşmaya giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

15 Haziran 2018 23:27


Kaza, Pamukova-Osmaneli yolu üzeri Özbek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmaneli’de bulunan akrabalarıyla bayramlaşmaya giden Baki S. idaresindeki 54 ZU 513 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan araç içerisinde bulunan sürücü Baki S. ile Ayşe S., İlker S. ve İrem S. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler konuyu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Osmaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kaza sonrasında yanan araçta soğutma çalışmaları yaptı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.




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