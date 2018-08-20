Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yaz aylarında da Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri ile öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Kocaali Müftülüğü Süngüt Mahallesi Kuran Kursu’nda düzenlenen eğitimle öğrencilere, suyun kaynağından alınarak musluklara ulaştırılıncaya kadar geçirdiği aşamalar, atıksuların arıtılması ve çevre için önemi, sudan elektrik üretimi ve tükenmekte olan bir kaynak olarak suyun nasıl tasarruflu kullanılabileceğine ilişkin bilgiler verildi. Her eğitim sonunda olduğu gibi öğrencilere SASKİ tarafından hazırlanan eğitim setleri hediye edildi.

Eğitimin ardından düşüncelerini paylaşan Süngüt Mahallesi Kuran Kursu Hocası Mehmet Uygun, “Çok verimli, gayet güzel ve çocukların bu anlamdaki ihtiyacını karşılayan bir eğitim oldu. SASKİ çalışanlarının bizzat gelip ilgilenmeleri ve çocuklarımıza hediyeler getirmeleri bizleri çok mutlu etti. Gayet memnun kaldık. Çocuklar akıllı ve verilen görevleri yerine getiren çocuklar. Kendileri de bir dağ köyünde ve suyun merkezinde yaşadıkları için verilen eğitimde öğrendikleri bilgileri günlük yaşamlarında uygulayacaklarını düşünüyorum. Bilinçli bireyler yetiştirmek, onlara bu şekilde bilgilerin verilmesi ileride doğal kaynaklarımızın daha etkili, daha doğru, daha güzel kullanılmasına ve korunmasına vesile olacak. Önemli hizmetleri bizlerle buluşturan SASKİ’nin başarılarının devamını diliyorum” dedi.