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06 Ağustos 2018 18:49

Boğulmak üzereyken kurtarılan genç 2 gün sonra hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki genç, 2 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.

Boğulmak üzereyken kurtarılan genç 2 gün sonra hayatını kaybetti

06 Ağustos 2018 18:49


Olay, 4 Ağustos tarihinde Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi’nin sahil kısmında meydana gelmişti. Ailesi ile birlikte sahile gelen 20 yaşındaki Muhammed Emin Değirmenci, denize girdikten bir süre sonra suyun dibine batarak gözden kaybolmuştu. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile yaklaşık 20 dakika sonra suyun altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen gencin yapılan ilk kontrolde kalbinin durduğu tespit edilmişti. Kaldırıldığı hastanede 30 dakika süren müdahale sonucunda hayata döndürülen ve 2 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Değirmenci’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.




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