Büyükşehir’den şehir estetiğine katkı

Kent estetiğine katkı sunacak çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, son olarak Adapazarı-Karasu yolu kavşağında dikkat çeken bir peyzaj estetiği çalışmasını tamamladı. Projede her yıl Temmuz ayında Sakarya Köprüsü’ne akın eden bir gün ömürlü milyonlarca kelebekten esinlenildiği bilgisi paylaşıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı şehir estetiğine katkı sağlayacak yeni çalışmaları bir bir hayata geçiriyor. Kent estetiği açısından büyük beğeni toplayan çalışmaların yanı sıra kavşak noktalarında peyzaj estetiğine yönelik yenilikçi çalışmalara imza atılıyor. Hayata geçirilen çalışmaların bulundukları lokasyona dair izlenimler barındırdığı gözlenirken; benzer çalışmaların devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Kent estetiği açısından büyük beğeni toplayan çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Mevsimlik çiçek dikimlerimizin yanı sıra belli kavşakları da yeni yüzlerine kavuşturuyoruz. Bilindiği üzere son olarak Adapazarı-Karasu yolu mevkiinde bulunan kavşağa kelebek motifiyle güzel bir görünüm kazandırdık” diye konuştu.

Peyzaj estetiğine dönük yeni çalışmanın taşıdığı izlenime dair de bilgiler veren Karamehmetoğlu, “Bilindiği gibi bu alan Sakarya Köprüsüne çok yakın bir bölge. Malum her yıl Temmuz ayında Sakarya Köprüsü ülke gündemine ilginç bir olayla geliyor. Köprü yakınlarında toplanan milyonlarca kelebek Temmuz ayında adeta bir kar yağışını andıran görüntülerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bilim insanlarının da ilgilerini çeken bu olaya biz de dikkat çekmek adına yeni çalışmamızda kelebek motifini kullanmayı uygun gördük. Lokasyon olarak çalışmaya bu içeriği uygun gördük. Benzer çalışmalarımız devam edecek” dedi.