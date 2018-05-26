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26 Mayıs 2018 15:03

Cadde üzerinde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki grup, cadde üzerinde kavga etti.

Cadde üzerinde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı

26 Mayıs 2018 15:03

Çıkan kavgada bir kişi silahıyla havaya ateş ederken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişinin havaya silahıyla ateş etmesi paniğe neden olurken, esnafın ve vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.


Yaralananın olmadığı olayda, polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.




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