Camili’deki yol yenileniyor

Cadde’de asfalt çalışmalarını tamamladı. Kaldırımları da kısa süre içerisinde hayata geçirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde yoğun bir şekilde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları devam ediyor. Adapazarı’na bağlı 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde dar ve kaldırımı olmayan 217. Cadde genişletilerek yeni yüzüne kavuşturuluyor. Dolgu ve temel serim işlemlerinin tamamlandığı 360 metrelik arterin ilk olarak asfat çalışmaları tamamlanacak, ardından ise kaldırım imalatları gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut, bölgedeki çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını belirterek yenilenen arterin hayırlı olmasını temenni etti.