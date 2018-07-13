Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 17:27

Camili’deki yol yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı’na bağlı 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde dar ve kaldırımı olmayan 217.

Camili’deki yol yenileniyor

13 Temmuz 2018 17:27

Cadde’de asfalt çalışmalarını tamamladı. Kaldırımları da kısa süre içerisinde hayata geçirilecek.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde yoğun bir şekilde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları devam ediyor. Adapazarı’na bağlı 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde dar ve kaldırımı olmayan 217. Cadde genişletilerek yeni yüzüne kavuşturuluyor. Dolgu ve temel serim işlemlerinin tamamlandığı 360 metrelik arterin ilk olarak asfat çalışmaları tamamlanacak, ardından ise kaldırım imalatları gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut, bölgedeki çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını belirterek yenilenen arterin hayırlı olmasını temenni etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç