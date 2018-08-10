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10 Ağustos 2018 14:38

Cenaze sahipleri ile gurbetçi arasında kavga: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde cenaze sahipleri ile gurbetçi arasında çıkan park kavgasında araçla sürüklenen kişi yaralandı.

Cenaze sahipleri ile gurbetçi arasında kavga: 1 yaralı

10 Ağustos 2018 14:38


Olay, Yunusemre Mahallesi 4003. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cenaze sahipleri, gurbetçi olduğu öğrenilen C.S., isimli kişiden aracını park ettiği yerden kaldırmasını istedi. Aracını çekmek istemeyen C.S., isimli kişi ile cenaze sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.S., araca binerek gitmek istedi. Bu esnada hakaret yüzünden kavga çıktı.


Gençlerden biri aracın camından uzanarak C.S’yi darp etmek istedi. Bu sırada C.S.’nin gaza basması sonucu aracın camından uzanan genç, araçla birlikte sürüklenip çevredeki araçlara çarpıp yaralandı.


Yaralı, çağrılan ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.




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