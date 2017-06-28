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28 Haziran 2017 16:58

Çevre Mühendisliği öğrencileri kongreye katıldı

SAÜ Çevre Mühendisliği öğrencileri Uluslarası Genç Su Profesyonelleri Kongresi’ne katıldı.

Çevre Mühendisliği öğrencileri kongreye katıldı

28 Haziran 2017 16:58


Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri hazırladıkları bildirilerini Budapeşte’de düzenlenen IWA 9.Uluslararası Genç Su Profesyonelleri Kongresi’nde sundu. Başta Avrupa ve dünyanın farklı üniversite, kamu ve özel kuruluşlardan genç araştırmacıların katıldığı su kongresinde SAÜ öğrencileri de uluslararası platformda çalışmalarını paylaştı. Aynı zamanda yeni proje fikirleri, farklı çalışma alanları, işbirlikleri geliştirme fırsatları buldu.


Öğrenciler Budapeşte’nin içme suyu ve atıksu arıtım tesisleri gezdi. Öğrencilere yönetim sistemleri hakkında brifingler verildi. Kongreye, öğrencilerimizin projelerine destek olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile SASKİ yöneticileri de katıldı.




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