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22 Haziran 2017 14:15

CHP Sakarya’dan ‘Adalet Yürüyüşüne’ destek açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Ayça Taşkent, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlatmış olduğu ‘Adalet Yürüyüşüne’ destek verdiklerini açıkladı.

CHP Sakarya’dan ‘Adalet Yürüyüşüne’ destek açıklaması

22 Haziran 2017 14:15


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ devam ediyor. CHP Sakarya İl Teşkilatı başlatılan ‘Adalet Yürüyüşüne’ destek vererek bir basın açıklaması yaptı. Şemsiyeli parkta gerçekleşen basın açıklamasını okuyan Başkan Taşkent, “Ülkemiz son günlerde adaletin yok olduğu, gerçek suçluların serbest bırakılarak masum insanların haksız yere tutuklandığı, akademisyenlerin, öğretmenlerin ve bir çok masum insanın cezaevlerine doldurduğu karanlık bir dönemden geçmekteyiz. Halk demokratik cumhuriyetimizin değerine ve kazanımlarına saldırılmakta, hukuk devletinin vazgeçilmez unsuru olan adalet kavramı tahrip edilmektedir. Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu toplumun her kesiminin katılımına açık bir barışçıl eylem başlatılmıştır. Onunla birlikte binlerce kişi yürüyor ve yürüyecek. Hedefe varıncaya kadar yürüyecekler. Kılıçdaroğlu’nun bu yürüyüşte attığı adımların hedefi sadece Maltepe’ye gitmek değildir. Bu adımların hedefi tam bağımsız, özgür, demokratik, laik, çağdaş bir Türkiye’yi yeniden inşa etmektir. Adaleti esas alan bir sosyal hukuk devletini yeniden kurmaktır. Tek amacımız dün olduğu gibi bugünde hukuku üstün kılmak, demokrasiyi yaşam biçimi haline getirmektir” dedi.


Basın açıklaması sonrasında grup olaysız şekilde dağıldı.




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