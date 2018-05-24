Çınaraltı Sohbetleri’nde Kudüs konuşuldu

Program öncesi alana gelen misafirler, keman ve kanun eşliğinde icra edilen sanat musikisi dinletisine eşlik etme fırsatı buldular. Dinleti sonrası araştırmacı - yazar Ahmet Turgut kürsüye çıkarak hem anlattı hem de katılımcılarla sohbet etti. Cahit Zarifoğlu’ndan bir alıntı ile programa başlayan Yazar Ahmet Turgut, üstadın ‘Biz gönüllerde ki Kudüs’ü kaybetmişiz.’ Sözlerinden yola çıkarak, “Demek ki gönüllerdeki Kudüs kaybolunca coğrafi olarak da Kudüs’ü kaybettik” dedi.

Kudüs’te sadece fiilen değil zihnen işgal altında olduğumuzu iddia eden Turgut, “ 12. asırda yaşadığımız zulmü bugün yine yaşıyoruz. Kudüs’ü üç dinin merkezi diye tanıtan dinler arası diyalog çetesi her ne kadar yargılanmış içeri girmiş olsa da Kudüs’le ilgili düşünceleri hala dışarıdadır. Oysa Kudüs Filistinlilerin vatan davası değildir. Kudüs 1,5 milyar Müslümanın izzet davasıdır, 1,5 milyar Müslümanın istikbal davasıdır, 1,5 milyar Müslümanın namus davasıdır.” dedi.

“Darüsselam’ı kurabilen yegane yöneticiler Müslümanlardır”

Kudüs’le ilgili bilgilerimizin oldukça eksik olduğunu, bu konuda kendimizi geliştirmediğimizi vurgulayan Yazar Ahmet Turgut, “Yahudiler 2600 yıl önce Kudüs’ten kovuldular. 2600 yıldır her Cumartesi Kudüs için ibadet ediyorlar. 19.yy da İngiltere’de Kudüs’le ilgili 5000 kitap yazıldı. O kitapları okuyanların çocukları Kudüs’e dönerek İsrail devletini kurdu. Peki biz meydanlarda toplanıp kahrolsun İsrail diye bağırmaktan başka ne yapıyoruz. Mescid-i Aksa’ya canımız feda diyoruz. Canımızı feda ettiğimiz Kudüs için 1 saatimizi ayırıp bir kitap okuduk, bir belgesel izledik mi? Kudüs’ü bilmiyoruz. Kudüs’ü bilmenin kitabını İngilizler yazdı, Kudüs’ü sevmenin kitabını Yahudiler yazdı. Biz ne biliyoruz ne de seviyoruz. Ama bizdeki temiz damar Kudüs’ün nasıl yönetileceğini tüm dünyaya gösterdi. Kudüs’e Darüsselam’ı kurabilen yegâne yöneticiler Müslümanlardır. Renk, din, mezhep farkı gözetmeksiniz bir arada yaşatmayı başardık. Hala İstanbul’da da başarabiliyoruz” diye konuştu.