Çözüm Masası Koordinatörlüğü, minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Çözüm Masası Koordinatörlüğü tarafından uyum haftası dolayısıyla eğitimlerine başlayan İlkokul ve Anaokulları ziyaret edilerek çeşitli hediyeler takdim edildi. Arifiye'de Hanlı İlkokulu ve Anaokulu, Açmalar İlkokulu ve Anaokulu ile Arifiye Anaokulu, Erenler'de Mehmet Gürhan İlkokulu ve Anaokulu ile Reşit Bey İlkokulu, Serdivan'da Aşağıdere İlkokulu ile Adapazarı'nda Çökekler İlkokulu ziyaret edildi. İlk kez okula başlayacak olan öğrencilerin heyecanlarına ortak olan Çözüm Masası Koordinatörü Ömer Kasımoğlu, “Eğitim ve öğretim hayatlarına başlangıç yapan minikleri ziyaret ettik. Hediyeler takdim ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'nun başarı dileklerini ilettik. İnşallah minik öğrenciler eğitim hayatlarında her zaman başarılı olacaklardır” dedi.