Darbe teşebbüsünün karar davası öncesi basın açıklaması yapıldı

15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının darbe teşebbüsünde Sakarya Valiliğini işgal eden askerlerin karar davası Ferizli Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Dava öncesi Sakarya 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı Ali İnci, bir açıklama yaparak 15 Temmuz’u asla unutmayacaklarını belirtti.

"Biz 15 Temmuz’u asla unutmadık, unutmayacağız"

Sakarya 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı Ali İnci yaptığı açıklama, "O gece bizler Sakarya Valiliğinde bir buçuk saat işgal altında kaldık. Geldiler ve teslim aldılar. Sakarya halkımızla birlikte büyük bir mücadele ettik. Orada vurulan ve yaralanan arkadaşlarımız vardı. O mücadelede belimizde silah olmasına rağmen silahsız olarak bize kurşun sıkanlara karşı yürüdük ve valiliği geri aldık. Türkiye’nin her yerinde başta Cumhurbaşkanımızın emri ile sokaklara çıkan milletimizi tebrik ediyoruz. O gece hainlikleriyle üst düzeydeki rütbeliler burada cezalarını alacaklar Allah’ın izni ile. Onlara ne söylediysek gözleri kararmıştı. Emir almış oldukları yerden muhakkak bu işi başarmış oldukları inancı ile duran o insanların hakkettikleri cezaları alacaklar. Tek tek savcılarımız, hakimlerimiz bu olayı titizlikle inceledi ve cezalarını alacaklar bunun beklentisi içerisindeyiz. Her tarafımızı bombalayan bunlar içimizden olan hainlerdi. Cezalarını alacaklar bunun için buradayız. Allah Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin. Bakıldığında korkusuzca İstanbul’a inişi, havaalanından çıkışı ve bütün insanları meydanlara davet edişi bu darbenin önüne geçmiştir. O gece selalar okundu. Bu ülke üzerinde ezanları susturamayacaklar ve bayraklarımızı indiremeyecekler. Bu millet bunu bir kez daha ortaya koydu. Biz 15 Temmuz’u asla unutmadık, unutmayacağız” dedi.